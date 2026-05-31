Hiter je potpisao trogodišnji ugovor sa Ajntrahtom i na toj poziciji zamenio je Alberta Rijeru koji je nedavno sporazumno raskinuo ugovor sa klubom.
- Za mene je veoma posebno i emotivno ponovo biti trener Ajntrahta. Vreme koje smo proveli zajedno u Frankfurtu ostavilo je veliki utisak na mene - rekao je 56-godišnji Hiter.
- Uvek sam imao osećaj da imam nedovršen posao i zato sam još zadovoljniji što sam dobio priliku da se ovim zadatkom pozabavim sa puno napornog rada, discipline i jasnog fokusa - dodao je on.
Hiter je prvi put preuzeo Ajntraht 2018. godine i vodio ga je do polufinala Lige Evropa u svojoj prvoj sezoni.
On je potom prešao u Borusiju Menhengladbah 2021. godine.
Poslednji angažman imao je u Monaku, ali je smenjen u oktobru posle lošeg početka sezone.
Hiter je takođe vodio Salcburg do osvajanja austrijske lige i dva kupa, pre nego što je predvodio Jang Bojs do titule šampiona Švajcarske 2018. godine.
Povratak na mesto uspeha: Adi Hiter nasledio Rijeru
Fudbalski klub Ajntraht imenovao je Adija Hitera za novog trenera, pa se tako Austrijanac vraća u klub koji je napustio pre pet godina.
