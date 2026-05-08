Fudbaleri Borusije iz Dortmunda pobedili su Ajntraht iz Frankfurta sa 3:2 na otvaranju pretposlednjeg 33. kola Bundeslige.

Ekipa nesuđenog trenera Crvene zvezde Alberta Rijere verovatno se na ovaj način oprostila od igranja Evrope naredne sezone jer sada Frajburg ima šansu da pred poslednje kolo dovoljno odmakne da ga više Frankfurt ne može stići.

Vodili su gosti golom Uzuna, ali su Gerasi i Šloterbek do poluvremena preokrenuli rezultat. U nastavku Inasio je povisio na 3:1, a konačan rezultat postavio je Burkardt.

U Nemačkoj se pisalo o tome da je Rijera dobio ultimatum da mora da pobedi ovaj meč, a kako nije verovatno da mu je bio poslednji na klupi Ajntrahta.