Španski tim je izjednačio na 2-2 pobedom 89:86.

PAO je napravio dva brejka, ali je sve to prosuo, Valensija je uzvratila istom merom i izborila peti meč.

Valensija je furiozno započela meč, došavši do prednosti od 39:24 na tri minuta do kraja druge deonice. U tom momentu Panatinaikos hvata zamah, spustivši se na 44:37 na poluvremenu, koji se nastavio u trećem periodu. Tvrđa odbrana donela je domaćina do prve prednosti na meču i igre u egalu.

Španski sastav se nije uplašio, već je odgovorio i uspeo da se drži "iznad vode". Panatinaikos je bio taj kome je u završnici ušla "voda u uši". Loša napadačka egzekucija Panatinaikosa doprinela je seriji Valensije od šest poena za 79:72. Ekipa Pedra Martineza imala je odgovore na Panatinaikosove greške, ali drama nije izostala. Trojka Džedija Osmana na sedam sekundi do kraja je spustila Pao na 88:86. Met Kostelo je bio polovičan sa linije penala i dao priliku rivalu za produžetak.

Najdžel Hejs-Dejvis je iz izgledne pozicije na sredini terena uputio dobar šut i malo je falilo da neverovatnom trojkom obezvedi produžetak.

"Najbolji u Valensiji bio je Đan Montero sa 29 poena. Najbliži od saigrača bio mu je Brekston Ki sa 12 poena.

Kod Panatinaikosa je Osman bio najefikasniji sa 26 poena, Kendrik Nan je stao na 19 poena.

Majstorica je na programu u utorak u Španiji.