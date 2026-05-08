Došao sam da odigram jedan ili više mečeva. Nažalost, samo jedan. U redu je. Drago mi je što sam se borio do kraja. Želim da zahvalim publici. O problemima koje sam imao ne želim da govorim, čestitam Dinu (Prižmiću), zasluženo je pobedio, rekao je srpski teniser Novak Đoković posle poraza na startu Mastersa u Rimu.

Novak Đoković poražen je na startu Mastersa u Rimu od Dina Prižmića sa 1:2 u setovima.

- Ne mogu da se setim kada sam poslednji put u poslednjih nekoliko godina imao pripremu bez neke vrste fizičkih problema ili zdravstvenih tegoba pred turnir. Uvek postoji nešto. To je neka nova realnost sa kojom moram da se nosim. Da, frustrirajuće je. U isto vreme, moja je odluka da i dalje nastupam u takvom stanju i pod takvim okolnostima. Tako je kako je - objasnio je Đoković i dodao da se neće prijaviti za turnir u Ženevi i da se okreće Rolan Garosu.