Vrelo je na šljaci Pariza, ali ne samo zbog visokih temperatura koje prže Evropu. Rolan Garos potresaju ozbiljni skandali u čijem su centru dve sutkinje, čije su odluke i autoritet dovedeni u pitanje od strane igrača i teniskih legendi.

Najveći potres izazvao je paragvajski teniser Danijel Valjeho nakon poraza u maratonskom meču od pet setova protiv mladog francuskog čuda, Moiza Kuamea. Valjeho, koji je ispustio vođstvo od 5:2 u petom setu, prst krivice uperio je direktno u Brazilku Anu Karvaljo.

-Ovakav meč mora da sudi muškarac. Ženi je veoma teško da to radi - ispalio je Valjeho za "Clay", izazvavši šok u teniskoj javnosti.

Njegov argument? Navodni nedostatak autoriteta pred neprijateljski nastrojenom francuskom publikom.

- Mora da sudi muškarac jer je publika veoma zahtevna i potrebno je mnogo snage da bi se išlo protiv mase. Protivnik je krao vreme, ležao na terenu, a publika je urlala po minut bez prestanka. U meču gde fizika igra toliku ulogu, ako igraču date toliko vremena za odmor, on će to iskoristiti. Sudiji je teško da kontroliše tu situaciju - insistirao je Paragvajac.

Druga bura podigla se oko iskusne Oreli Turt, koja je sudila meč u kojem je prvi teniser sveta, Janik Siner, neočekivano poražen od Argentinca Huana Manuela Serundola.

Nekadašnji broj jedan i dvostruki šampion Rolan Garosa, ostao je zatečen scenom kada je Turtova sišla sa stolice da bi "savetovala" Sinera koji se žalio na vrtoglavicu i dehidrataciju u ključnim trenucima meča. Umesto da pokrene sat za merenje vremena ili mu izrekne opomenu zbog odugovlačenja, sutkinja je Sineru objašnjavala sve opcije – od pozivanja fizioterapeuta do pravila o penalizaciji.

- To ne smete da radite! Turtova je morala da pusti sat. Ovo je krajnje nepošteno prema Serundolu - zagrmeo je Kurijer u TV prenosu, a sa njim se složila i Meri Džo Fernandez.

Ovaj incident mnoge je podsetio na kontroverznog sudiju Mohameda Lajanija, koji je 2018. godine suspendovan jer je sišao sa stolice da "motiviše" Nika Kirjosa rečima: "Želim da ti pomognem".

Iako je Siner na kraju izgubio meč, što je donekle smirilo strasti, ostaje gorak ukus u ustima zbog činjenice da se autoritet sudija na grend slemovima sve češće dovodi u pitanje.