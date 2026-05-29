Serena Vilijams se vraća na teren već za 10-ak dana, javlja londonski „Telegraf“.

Šampionka 23 grend slema, nije igrala od US opena 2022, a sada je zatražila vajld kard za turnir na Kvinsu u Londonu.

Serena će se takmičiti samo u dublu na ovom turniru, a partnerka će joj biti Viktorija Emboko, 19-godišnja Kanađanka, inače deveta na svetu.

- Na Sereni je da zvanično objavi da li će da igra. To treba da bude njen trenutak. Ja mislim da je ona spremna za povratak, ali neka to ona kaže. Zaista ne želim ništa više od toga da izjavim - rekla je Emboko u podkastu Endija Rodika.

Serena se prijavila za doping kontrole pre nekih šest meseci, jer kada se penzionisani teniseri vraćaju na teren, moraju da se stave na raspolaganje za ovakva testiranje pola godine pre prvog meča.

Stoga, spekuliše se da su tada počele i pripreme za povratak uskoro 45-godišnje Serene Vilijams.