Još uvek je teško poverovati da je ispao u drugom kolu Rolan Garosa... Vodio je, imao je sve u svojim rukama, a onda krah. Serundolo je prošao dalje, a Italijan nije mogao ni da sanja šta se dešava.

Imao je fizičke probleme. Nije mogao da se oporavi, ali nije predao. Ostao je do kraja na terenu i izgubio je.

Jasno je da mu se nešto dešava i da je vreme za pauzu.

Svetski broj jedan sada će napraviti pauzu kako bi se potpuno oporavio pred Vimbldon.

- Potreban mi je odmor, i fizički i mentalno. Verovatno neću igrati nijedan pripremni turnir na travi. Želim da se potpuno oporavim i spreman dočekam Vimbldon - poručio je Siner.

Siner je sportski prihvatio poraz.

-Video sam ga na možda 3:0 na početku trećeg seta i primetio sam da pravi drugačije vrste servisa i voleja kako bi skratio poene. Onda je počeo snažno da udara forhendom, pokušavao je da poene osvaja na kraći način. Primetio sam da nešto nije dobro, dobio je poene pre toga prilično lako. Zašto bi menjao taktiku i kratio poene? Tim je počeo da ga bodri, video sam da je nešto čudno. Bilo je 6:3, 6:2, 3:0, zašto sve to? Trudio sam se da ostanem mentalno spreman i guram najbolje što mogu i vidim da li će popustiti malo. To se desilo i bila je to ključna stvar da ostanem mentalno i vratim se od tog rezultata - rekao je Serundolo.

Bio je skroz fer.

-Na mreži mi je rekao... Sjajan je momak. Čestitao mi je i rekao: 'Srećno do kraja turnira'. Rekao sam mu da mi je žao zbog njega, zbog grčeva i što se oseća loše - priča Argentinac.

Siner nije hteo da odustane, borio se do kraja i pored toga što je bio svestan da ne može. Sada sledi odmor...