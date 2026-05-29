-Za mene ovo ne može biti fizički, mora biti mentalno. Ne znamo šta se dešava unutar njega. Koliki pritisak sam sebi nameće? Rekao je da je loše spavao. Kada previše razmišljate i nervozni ste, teško je zaspati - rekao je Beker.

Nastavio je u istom ritmu.

-Ovo je najveća senzacija na grend slem turnirima poslednjih godina. Janik Siner je smatran nepobedivim - osvojio je Monte Karlo, Madrid i Rim na impresivan način. Danas je dva puta servirao za meč i opet nije uspeo da ga privede kraju. To je njegov veliki problem. Naročito kada mečevi na najvećim turnirima odu u maksimalan broj setova ili postanu intenzivni, on često upada u fizičke - a možda čak i mentalne - poteškoće. Ranije ove nedelje su me pitali ko će biti Sinerov najveći protivnik u Parizu. Moj odgovor je bio: vreme! To smo videli i danas.

Iako se činilo da je vreme crpelo energiju iz Sinera kako je meč odmicao, Beker je Italijanov umor pripisao i broju mečeva koje je već odigrao ove godine.

-Samo treba izračunati: Janik je stalno na putu od početka marta. Igrao je u Kaliforniji, na Floridi, u Monte Karlu, Madridu i Rimu i stalno je pobeđivao. Ali u nekom trenutku, ovaj momak je prosto iscrpljen. On je čovek i danas je samo imao loš dan. Ne znam da li je bila vrućina. Igra dva sata i odjednom počinje da pokazuje znake grčeva. Teško mi je da poverujem u to, i po mom mišljenju, sve je došlo iz glave. Dopalo mi se što nije tražio izgovore i jednostavno rekao: "Sve je do mene". Bio je prazan. Ovo je bio onaj jedan meč previše. To može svakome da se desi. Poslednjih nedelja igrao je kao da je sa druge planete, uvek fokusiran, uvek spreman da odgovori na svačija pitanja - a današnji meč je prosto bio kap koja je prelila čašu.