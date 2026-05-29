U razgovoru za Gazetu delo Sport, nekadašnji golgeter Bjankonera otvoreno je govorio o trenutnoj situaciji u klubu i priznao da još nije uspeo da prihvati činjenicu da torinski gigant neće igrati narednu sezonu Lige šampiona.

-Sada mora da se krene ispočetka, ali mi ne deluje da postoji jasna ideja kojim putem klub želi da ide - rekao je Trezege.

Osvrnuo se i na rad Lućana Spaletija.

-Normalno je da sada, sa manjim prihodima, želi da ima veću ulogu u odlukama o tome ko ostaje, a ko odlazi. Više nema prostora za greške pri dovođenju igrača.

Francuz smatra da pojedini igrači nisu opravdali očekivanja, dok ni Dušan Vlahović još nije pokazao ono zbog čega je doveden pre četiri i po godine za 85,4 miliona evra kao jedan od najskupljih projekata kluba.

-Juventus predugo čeka pravog Vlahovića, možda je trebalo zadržati Kola Muanija… Sa Sarijem je bila želja da se promeni pristup, ali prvo moraš da pobeđuješ kako bi stvorio pravu dinamiku i stabilnost - poručio je Trezege.