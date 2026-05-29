Nisu na Marakani definitivno prelomili, ali velike su šanse da na početku letnjih priprema sa prvim timom budu supertalentovani Mihajlo Radović i Filip Lazović, momci rođeni 2010. godine, saznaje "Meridian sport".

Zavisiće sve od prvog tima, ali velike nade se polažu u dvojac koji bi naredne sezone trebalo da nastupa za omladince Zvezde pod komandom Nenada Miljiaša. Njihov klasić i saigrač iz ekipe – Ognjen Matanović je već upisao debi, a pomenuti dvojac bi takođe mogao da dobije šansu da oseti seniorske treninge i eventualno pokuša da se nametne Dejanu Stankoviću.

Nije realno, ako se uzme u obzir da imaju tek 16 godina, ali nije ni nemoguće.

Radović je napadač rođen u Nikšiću, a na Marakanu je prošlog leta stigao iz Vojvodine. U minuloj sezoni je Kadetsku ligu Srbije završio kao drugi strelac prvenstva sa 20 golova. Efikasniji je bio samo Vahid Gicić iz TSC-a, ali treba uzeti u obzir da je Radović igrao sa godinu dana starijim fudbalerima.

Kada je reč o Lazoviću, na Marakanu je stigao iz Humske. Deluje kao krilni napadač, i jednako je opasan na oba boka. Postigao je 10 pogodaka u nedavno završenoj sezoni.

Velika očekivanja iz pomenute generacije na Marakani imaju i od Luke Trpevskog i Mihajla Kresoje. Prvi je reprezentativac Makedonije do 17 godina i deluje kao ofanzivni vezni fudbaler. Drugi deluje u veznom redu, ali nešto defanzivnije. Nema dileme da se i o njima dvojici razmišlja na duže staze.