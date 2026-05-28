Bivši francuski teniser Žil Simon kaže da je gornja polovina žreba na Rolan Garosu jako interesantna.

Janik Siner je neočekivano eliminisan i sada se otvorio prostor za ostale igrače da stignu do finala.

Legitimni favoriti su Feliks Ože-Aljasim i Ben Šelton, ali ima još pretendenata.

-Gornja polovina žreba je toliko otvorena, nisam video ništa slično poslednjih 20 godina. Biće veoma zanimljivo videti ko će biti spreman da iskoristi svoju šansu - napisao je Simon na Tviteru.

U donjoj polovini žreba su imena poput Novaka Đokovića, Saše Zvereva, Kaspera Ruda, Andreja Rubljova...