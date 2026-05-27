Trenutno najbolja srpska atletičarka Angelina Topić završava pripreme za početak letnje sezone, koju će zvanično otvoriti na mitingu Dijamantske lige u Rabatu u nedelju.

Otac i trener sada već slavne atletičarke objavio je početkom nedelje snimak na kojem se vidi kako se Angelina Topić za svoju primarnu disciplinu priprema i troskokom! Mnogi smatraju da je to, pored skoka uvis, jedna od njenih budućih disciplina, a ona je pokazala i zbog čega.

- Kada 13.50 izgleda tako lako, zalet u šest koraka, a ti si "samo" skakačica uvis, o čemu, je**te mi pričamo - napisao je Dragutin Topić na svom Instagramu uz video snimak. Zvaničan rekord Angeline Topić u troskoku je 13 metara, postavljen još pre tri godine.

Angelinina majka, takođe proslavljena atletičarka, Biljana Topić naša je najbolja predstavnica ikada u troskoku i drži nacionalni rekord od 14.56.

Možda jednog dana pokuša da se proslavi i u ovoj disciplini...