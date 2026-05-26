Aktuelni šampion kraljevske klase Mark Markez pokušaće da vozi na ovonedeljnoj Velikoj nagradi Italije na čuvenoj stazi “Muđelo”.

Dukati je u utorak objavio da će Španac otputovati u Muđelo u sredu s ciljem da vozi, ali je jasno da će prvo morati da dobije dozvolu lekarskog tima Moto GP šampionata.

Markez je u padu tokom sprinta u Le Manu doživeo prelom pete metatarzalne kosti stopala, a tada je otkriveno i da mu se prilikom u kojem je zadobio prelom ključne kosti otkačio šraf. Branilac titule je operisan vrlo brzo posle pada, a tom prilikom obavljena je intervencija na stopalu, a takođe mu je izvađen problematičan šraf.

Zbog povreda pretrpljenih u Le Manu, Markez je propustio glavnu trku u Francuskoj, kao i kompletan vikend za Veliku nagradu Katalonije.











