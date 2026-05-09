Španski motociklista Mark Markez doživeo je jeziv pad u sprint trci za Veliku nagradu Francuske u Le Manu.

Markez je u poslednjem krugu preterao sa dodavanjem gasa, izgubio kontrolu, a njegov Dukati ga je nakon pravog salta katapultirao nekoliko metara u vazduh. Udarac o asfalt bio je stravičan, a Markes je pukom srećom izbegao najgori scenario – da na njega padne 200 kilograma teška mašina koja se od siline udara bukvalno raspala u delove.

Iako je uspeo da ustane i uz pomoć redara stigne do svog boksa, bilo je više nego očigledno da trpi jake bolove i da ne može da se osloni na desnu nogu. Zvaničnih lekarskih informacija o stepenu povrede još uvek nema.

Inače, do pobede je došao Horhe Martin.