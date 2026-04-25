Markez je na stazi u Herezu osvojio prvu pol poziciju ove sezone, a ukupno 103. u karijeri vremenom 1.48,087 minuta.

Drugi je bio vozač Honde Žoan Zarko, koji je za Markezom zaostao 0,140 sekundi.

Vozač Pertamine Fabio di Đanantonio zauzeo je treće mesto sa 1,010 sekundi razlike u odnosu na pobednika kvalifikacija.

Sprint trka za VN Španije voziće se danas od 15 časova, dok je glavna trka sutra u 14 sati.

Marko Beceki je vodeći u generalnom plasmanu sa 81 bodom, drugi je Horhe Martin sa 77, a treći Pedro Akosta sa 60.