Motociklista Aprilije Marko Beceki pobedio je na Velikoj nagradi Italije, sedmoj trci sezone Moto Dži Pi šampionata.



Italijanski motociklista je prvi put u karijeri trijumfovao na "Muđelu". Beceki (27) je na domaćem terenu upisao četvrtu pobedu ove sezone, ispred timskog kolege Horhea Martina, dok je iza dvojca Aprilije na trećem mestu okončao vozač Dukatija Frančesko Banjaja.



U generalnom plasmanu Beceki vodi sa 173 boda, 17 manje ima Martin.



Naredna trka Moto Dži Pi šampionata voziće se na stazi "Balaton park" u Mađarskoj od 5. do 7. juna.