Motociklista Aprilije Marko Beceki pobedio je na Velikoj nagradi Italije, sedmoj trci sezone Moto Dži Pi šampionata.
Italijanski motociklista je prvi put u karijeri trijumfovao na "Muđelu". Beceki (27) je na domaćem terenu upisao četvrtu pobedu ove sezone, ispred timskog kolege Horhea Martina, dok je iza dvojca Aprilije na trećem mestu okončao vozač Dukatija Frančesko Banjaja.
U generalnom plasmanu Beceki vodi sa 173 boda, 17 manje ima Martin.
Naredna trka Moto Dži Pi šampionata voziće se na stazi "Balaton park" u Mađarskoj od 5. do 7. juna.
Ostali sportovi
Trijumf Italijana: Marko Beceki pobedio na Velikoj nagradi Italije
Pobeda Becekija na Velikoj nagradi Italije
Motociklista Aprilije Marko Beceki pobedio je na Velikoj nagradi Italije, sedmoj trci sezone Moto Dži Pi šampionata.
Ostali sportovi
Najnovije
Najčitanije
32min
Obradović dobio ponudu koji nije mogao da odbije! Otkriveno koliku će platu imati bivši trener Zvezde
1D
Komentari (0)