U Beogradskoj areni je održan FNC 31. Viđene su spektakularne borbe. Darko Stošić je bio sjajan, kao i Marko Bojković, dok su poraze doživeli Vaso Bakočević i Aleksandar Džoker Ilić.

Tokom ovog događaja se oglasio i najpopularniji influenser na ovim prostorima, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase.

On je na svom Instagramu podelio dva tiketa koja je odigrao u susret FNC 31, a uložio je ogromnu količinu novca.

Kladio se na pobede Vasa Bakočevića, Marka Bojkovića, Darka Stošića, Aleksandra Ilića i Tome Spahovića, na šta je uložio 5.000 evra. Ali, Spahović je izgubio, zbog čega mu je tiket već pao na prvoj borbi. Uložio je i 5.000 evra na pobedu Vasa Bakočevića protiv Hrvoja Sepa, ali je i tu pao, pošto je Vaso izgubio.