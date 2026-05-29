Orlovi hvataju zalet za Ligu nacija: Selektor Krecu računa na ove odbojkaše pred Sloveniju
Odbojkaše Srbije očekuju prijateljski mečevi sa Slovenijom
Selektor muške odbojkaške reprezentacije George Krecu pozvao je 16 odbojkaša za predstojeće dve prijateljske utakmice protiv Slovenije, poslednje pripremne pred start Lige nacija.
Na spisku su: Tehničari: Vuk Todorović i Aleksa Batak; Korektori: Dušan Nikolić, Veljko Mašulović i Aleksandar Šoša; Libera: Vukašin Ristić i Stefan Negić; Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza i Andrej Rudić; Primači: Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović i Žarko Ubiparip.
Prvi meč protiv Slovenije, 31. maja, biće zatvoren za javnost i igraće se bez prisustva publike, dok će se drugi, 1. juna, odigrati u dvorani "Tivoli" u Ljubljani od 20.30 časova.
Takmičenje u Ligi nacija Srbija otvara 10. juna u Brazilu protiv Argentine. U Brazilu će "orlovi" igrati i protiv Belgije (petak, 12. jun, 21.30), domaćina Brazila (subota, 13. jun, 16.00) i Bugarske (nedelja, 14. jun, 19.30 časova).
