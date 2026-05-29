Selektor muške odbojkaške reprezentacije George Krecu pozvao je 16 odbojkaša za predstojeće dve prijateljske utakmice protiv Slovenije, poslednje pripremne pred start Lige nacija.

Na spisku su: Tehničari: Vuk Todorović i Aleksa Batak; Korektori: Dušan Nikolić, Veljko Mašulović i Aleksandar Šoša; Libera: Vukašin Ristić i Stefan Negić; Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza i Andrej Rudić; Primači: Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović i Žarko Ubiparip.

Prvi meč protiv Slovenije, 31. maja, biće zatvoren za javnost i igraće se bez prisustva publike, dok će se drugi, 1. juna, odigrati u dvorani "Tivoli" u Ljubljani od 20.30 časova.

Takmičenje u Ligi nacija Srbija otvara 10. juna u Brazilu protiv Argentine. U Brazilu će "orlovi" igrati i protiv Belgije (petak, 12. jun, 21.30), domaćina Brazila (subota, 13. jun, 16.00) i Bugarske (nedelja, 14. jun, 19.30 časova).