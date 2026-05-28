Kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, Vojvodina i Partizan trebalo bi da u ponedeljak odigraju novi meč na Slanoj bari, dok se tokom večeri očekuje i zvanično saopštenje ARKUS lige.

Posebno je zanimljivo da se povodom čitave situacije nije oglašavao Rukometni savez Srbije, pošto, prema informacijama iz rukometnih krugova, "klubovi vode ligu".

Podsetimo, drugi meč finalne serije prekinut je pri rezultatu 6:5 zbog ubacivanja pirotehničkih sredstava od strane navijača Partizana, nakon čega je nastala velika konfuzija oko daljeg toka takmičenja.

Ukoliko informacije budu potvrđene, rukometna Srbija mogla bi da dobije neočekivan nastavak finalne serije i novu borbu za šampionsku titulu.