RK Vojvodina oglasio se nakon velikog skandala u drugoj utakmici finala prvenstva Srbije protiv Partizana.

Navijači crno-belih su u prvom poluvremenu bacali topovske udare, zbog čega je utakmica u Novom Sadu prekinuta, a igrači su se povukli sa terena.

Domači rukometaši su odbili da se vrate, pa je Partizan slavio službenim rezultatom 20:0 i tako postao šampion Srbije.

Nedugo zatim se Vojvodina oglasila saopštenjem u kojem navodi da su "grobari" povredili njenog igrača, Frana Miletu.

- Samo još ovo se nije desilo u srpskom rukometu!

Navijači Partizana dva puta prekinuli utakmicu.

Topovski udar povredio igrača Vojvodine Frana Miletu, sudiju Markovića uz još moguće povrede i osoba u blizini udara što se može zaključiti na TV prenosu.

Srušena i pocepana sajla zaštitne mreže iza gola gde su se nalazili najavijači Partizana.

Posle više od 1 sata prekida, policija nije ispraznila deo sa navijačima Partizana već je dozvolila nastavak utakmice.