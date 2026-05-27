- Samo još ovo se nije desilo u srpskom rukometu!
RK Vojvodina oglasio se nakon velikog skandala u drugoj utakmici finala prvenstva Srbije protiv Partizana.
Navijači crno-belih su u prvom poluvremenu bacali topovske udare, zbog čega je utakmica u Novom Sadu prekinuta, a igrači su se povukli sa terena.
Domači rukometaši su odbili da se vrate, pa je Partizan slavio službenim rezultatom 20:0 i tako postao šampion Srbije.
Nedugo zatim se Vojvodina oglasila saopštenjem u kojem navodi da su "grobari" povredili njenog igrača, Frana Miletu.
Navijači Partizana dva puta prekinuli utakmicu.
Topovski udar povredio igrača Vojvodine Frana Miletu, sudiju Markovića uz još moguće povrede i osoba u blizini udara što se može zaključiti na TV prenosu.
Srušena i pocepana sajla zaštitne mreže iza gola gde su se nalazili najavijači Partizana.
Posle više od 1 sata prekida, policija nije ispraznila deo sa navijačima Partizana već je dozvolila nastavak utakmice.
Naređen je nastavak utakmice od strane delegata pod nepromenjenim okolnostima u roku od 15 minuta. Igrači Partizana izašli su na teren, dok igrači Vojvodine, usled nepostojanja garancije bezbednosti po zdravlje i život učesnika na sportskoj priredbi, nisu izašli na teren. Sudije su proglasile kraj utakmice i pobedu Partizana službenim rezultatom. U trenutku prekida Vojvodina je u 14. minutu vodila sa 6:5 - poručili su Novosađani.
