Srpski teniser je u drugom kolu poražen od Kaspera Ruda sa 3:0, po setovima 6:3, 6:2, 6:4, posle nešto više od dva sata igre.

Međedović je na početku meča dobro parirao dvostrukom finalisti drugog grend slema sezone. U petom gemu je Hamad imao dve brejk lopte, ali ih nije iskoristio i brzo je usledila kazna. Norvežanin je već u narednom gemu oduzeo servis protivniku i stekao ključnu prednost u prvom setu.

Mogao je srpski igrač da se vrati, ali je pri rezultatu 5:3 propustio još jednu brejk šansu i Rud je dobio prvi set.

U drugom delu igre potpuna dominacija norveškog tenisera. Odmah na startu je Rud napravio brejk, a nedugo zatim i još jedan, pa je rutinski dobio ovaj set.

Nešto jači otpor je Međedović pružio u trećem setu, ali je ipak poklekao u petom gemu. Kasper je stigao do brejka, a Međedović je odmah u narednom mogao da uzvrati. Međutim, ponovo je propustio dve brejk lopte i tako nije iskoristio šansu da se vrati u set. Rud je bez većih problema priveo meč kraju i došao do pobede.

Norvežanin će u narednom kolu igrati protiv Nuna Boržeša.