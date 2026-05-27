Češki teniser Jakub Menšik savladao je Marijana Navonea sa 3:2 u drugom kolu Rolan Garosa. Pitanje pobednika rešeno je u taj-brejku petog seta koji je Menšik dobio rezultatom 13:11.

Meč je trajao više od četiri i po sata, a igrao se po velikoj vrućini.

Čeh je posle osvajanja pobedničkog poena legao na teren i delovalo je kao da uopšte ne može da ustane. Bio je iscrpljen do te mere da je medicinska ekipa morala da uđe na teren kako bi mu pomogla da dođe sebi, ustane i odšeta sa terena.

Češkom teniseru su pomogle džinovske kese sa ledom koje je njegova medicinska ekipa donela i stavila mu na glavu i lice kako bi ga ohladila, stabilizovala temperaturu.

Menšik će u trećem kolu igrati protiv Aleksa de Minora.