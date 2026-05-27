Kazahstanska teniserka Elena Ribakina, osvajačica Australijan opena pre četiri meseca, eliminisana je u drugom kolu Rolan Garosa pošto ju je posle velikog preokreta pobedila Ukrajinka Julija Starodubceva rezultatom 2:1 (3:6, 6:1, 7:6(10:4)) za dva sata i 30 minuta.



Ribakina je u prvom setu napravila dva brejka, a pretrpela jedan, pa je povela 1:0.

U drugom setu Ukrajinka pravi dva brejka i uvodi meč u treći, odlučujući set.

U trećem setu obe teniserke prave po dva brejka, pa je odlučivao taj-brejk u kom je Starodubceva bila mnogo bolja i stigla do pobede i treće runde.

Pre Ribakine, druge teniserke sveta, u utorak je eliminisana i peta nositeljka Džesika Pegula

Starodubceva je 55. na WTA listi, ima 26 godina i ovo joj je najveća pobeda u karijeri.

U sledećem kolu 26-godišnja Ukrajinka igra protiv pobednice meča između američke igračice Hejli Baptist (26. na svetu) i Kineskinje Sinju Van (148.).