Počeo je drugi grend slem u Parizu - Rolan Garos.

Tek je treći dan takmičenja, a već imamo brojna iznenađenja, što u muškoj, što u ženskoj konkurenciji.

Pred kraj trećeg dana, u poslednjem ženskom singlu dana, Amerikanka, Džesika Pegula, inače polufinalistkinja na poslednja dva grend slema u Melburnu i Njujorku, izgubila je od 83. teniserke sveta iz Australije, Kimberli Birel rezultatom 1:6, 6:3, 6:3.

Pegula, peta teniserka sveta i prošlogodišnja učesnica osmine finala, nije ispala na startu pariskog turnira još od 2020. godine.