Japanska teniserka je ponovo na grend slem turniru imala posebno izdanje koje je izazvalo podeljena mišljenja, od divljenja, preko čuđenja, do osuda.

Četvorostruka grend slem šampionka je u prvom kolu igrala protiv Nemice Laure Zigmund, ali je veći utisak ostavio njen ulazak na stadion.

Osaka je na teren izašla u crnoj dugoj haljini, pokupila je ovacije, ali i kritike. Japanka je pokušala da izgleda elegantno i pojavila se u crnom kompletu. Delovalo je kao da nosi haljinu, ali je reč o kombinaciji iz dva dela. Pre izlaska na teren i podbacivanja novčića Osaka je skinula gornji deo, pa smo mogli da vidimo i deo odeće koji će nositi tokom meča. Reč je o jarko zlatnoj haljini brenda "Najki". Potom je Osaka skinula i donji deo lepršave haljine i počela da se zagreva.

Ovo nije prvi put da Osaka dolazi na grend slem u neobičnom izdanju, pošto je takav slučaj bio i na Australijan openu. Tada je ušetala na teren sa velikim belim šeširom preko kog je padao veo, a u ruci je nosila dizajnirani kišobran. Kada je skinula aksesoare, ostala je u belim lepršavim pantalonama i dukserici koja je imala karnere.