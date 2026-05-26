Poznati su termini mečeva drugog kola Rolan Garosa koji će se igrati u sredu. Na teren će izaći trojica srpskih tenisera, a navijače najviše zanima kada će igrati Novak Đoković.

Trostruki šampion u Parizu će se sastati sa domaćim predstavnikom Valentinom Rojeom. Meč se igra na stadionu "Filip Šatrije" i neće početi pre 16 časova, odnosno tek nakon što se završe prethodna dva ženska singla.

Najpre će Iga Švjontek od 12 časova igrati protiv Sare Bejlek, dok će posle njih Elina Svitolina odmeriti snage sa Keitlin Kevedo.

Kada je reč o ostalim srpskim igračima, Hamad Međedović od 17 časova igra protiv Kaspera Ruda od 17 časova na terenu "Suzan Lenglen", dok će se Miomir Kecmanović sastati sa Boržesom na "Terenu 12" oko 15 časova.