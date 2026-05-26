Sabalenka će u drugom kolu igrati protiv pobednice meča između Čehinje Linde Fruhvirtove i Francuskinje Elze Žakemo.

Plasman u drugo kolo Rolan Garosa izborile su i Amerikanke Iva Jović, Ema Navaro i Kler Liu, kao i Hrvatica Dona Vekić.

Jović je u prvom kolu nadigrala Filipinku Aleksandru Ealu 6:4, 6:2. Jović će u drugom kolu igrati protiv Navaro, koja je bila bolja od Dženis Tjen iz Indonezije 6:4, 6:3.

Dona Vekić je na startu turnira u Parizu pobedila domaću teniserku Alis Tubelo 6:3, 6:2. Hrvatska teniserka će se u drugom kolu sastati sa pobednicom duela između Japanke Naomi Osake i Laure Zigemund iz Nemačke.