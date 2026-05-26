Nakon što je Marin Čilić ubedljivo poražen od anonimnog Francuza, viđena je još jedna velika senzacija na startu Rolan Garosa.

Danil Medvedev je ispao već u prvom kolu od Australijanca Adama Valtona sa 3:2, po setovima 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4. Viđena je dramatična završnica meča u Parizu, a na kraju je slavio 97. teniser sveta.

Valton je šokirao nekada prvog tenisera sveta u prvom setu koji je dobio sa 6:2. Rus je odmah odgovorio u drugom, prepustivši protivniku samo jedan gem. Uzvratio je Australijanac u trećem istom merom, a zatim je Danil još jedan set dobio ovim rezultatom.

Odlučujući deo igre je bio jedini u kom je viđena prava rezultatska neizvesnost. Valton je pokazao neverovatnu mentalnu snagu, uspeo da vrati brejk zaostatka, a potom u ključnom, desetom gemu, ponovo oduzme servis zbunjenom Rusu za konačnih 6:4 i najveću pobedu u svojoj karijeri.

Poznato je da Medvedev tokom karijere nije imao velike rezultate na šljaci, ali ovaj rezultat zaista niko nije očekivao.