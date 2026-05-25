Karijera Marka Lazetića je u slobodnom padu i pitanje je koji je naredni korak za nekadašnjeg Zvezdinog vunderkinda?

Iako se činilo da bi u Aberdinu mogao da se ustali, “Daily Record” piše da se na srpskog napadača ne računa za sledeću sezonu.

Naime, prenose informaciju iz kancelarije Stiva Robinsona, trenera ekipe, koja glasi da bi za obe strane bilo najbolje da dođe do rastanka sa Lazetićem.

U minuloj sezoni je na 37 mečeva postigao četiri gola i upisao dve asistencije. Poslednji put je bio efikasan 3. decembra prošle godine kada je protiv Sent Mirena upisao dva gola.

Od tada je odigrao 19 utakmica – bez pogotka.