Sve to podiglo je veliku buru...

- Pa mislim, pravo da ti kažem, i mene je zbunila, da ne kažem šokirala, pošto sam ja u nedelju osvojio Čelendžer, u ponedeljak mi je saopšteno da prekida sa mnom saradnju, a u sredu smo trebali da putujemo ovde, i u utorak popodne bio na Šatrijeu s Novakom tako da... Sve je tu jasno, ne moram ja nešto puno da dodajem. Jako sam razočaran na sve to, ali Bože moj, imam Ogija, koji je glavni trener sada, s kojim imam dobre rezultate, ide dobro, dobra energija. On veruje u mene i to je meni bitno - rekao je Kecmanović.

O svemu je govorio i Novak Đoković.

- Imali smo komunikaciju, nisam ga video uživo... Čestitao bih mu i pobedu, i na turniru i pre. Kontaktirao ga jesam, pričali smo i ja sam mu rekao iz moje perspektive šta je... Šta je bilo i kako jeste. Sad, na koji način je on to prihvatio i šta je između njega i Viktora, ja u to ne ulazim. Tako da, to je sve što mogu da kažem - bio je isprva kratak Novak.

Onda je dodatno približio odluku da uzme Troickog za trenera.

- Vrlo jednostavno. On je neko ko me poznaje i prijateljski, znači od osme-devete godine se znamo. Poznajemo se sa terena, znači igrao sam protiv njega, igrao sam sa njim dubl, igrali smo Dejvis kup, osvajali smo. I zlatnu medalju ovde kao selektor i trener je bio, i osvajali smo i Dejvis kup zajedno... Toliki niz godina, putovali zajedno. Tako da je on definitivno jedan od od bližih ljudi koje imam u životu i jednostavno nisam želeo da dovodim neke nepoznate ljude sada. Nemam strpljenja za to. Hteo sam da dovedem nekoga ko me dobro poznaje i ko može da sigurno svojim iskustvom doprinese. Tako da je to najveći razlog - zaključio je Đoković.