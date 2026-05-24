Na konferenceiji za medije otkrio je koliko mu je taj trijumf značio - a otkrio je i kako je došlo do razlaza sa Viktorom Troickim.

Nije ove sezone Kecmanović beležio rezultate kojima se nadao, ali je prošle sedmice osvojio čelendžer u Valensiji, a sada je trijumfovao i na startu grend slema u Parizu.

-Samopouzdanje je došlo nakon svih mečeva, ali od početka smo otišli tamo opušteni skroz, rasterećeni. Došli smo u fazonu: "Okej, izgubiću prvo kolo i baš me briga". Imamo novu novu strategiju: šta god da nam se dešava, smo zaslužili. I onda odatle može samo nagore i eto, počeo sam i bolje da igram, i opušteniji sam na terenu, i bolje se osećam, i nemam nemam više neke momente "ja moram". Ne moram, baš me briga iskreno. Da l' dobio, izgubio - idem dalje, idem sledeću nedelju, imam... Tako da prija mi taj stav.

Mislim nije nije lako kad tako krene niz poraza, ali hajde da kažemo, stalno smo gledali pozitivno, u smislu da s kim god da igram ne može baš lako da me dobije, nego mora da pogine i nekako smo to gledali kao svetlu tačku. Ali jednostavno, ne znam, u tim momentima moraš biti opušten, da jednostavno ideš za taj poen, da ne čekaš da on promaši. Kad si komotan da to uradiš, kao što sam sad počeo, onda ide malo na tvoju stranu. Tako da, eto, drago mi je da je zadnjih eto, nedelju i po, da to sve bolje izgleda, mnogo.

Meč protiv Marošana nije počeo najbolje. Mađar je prvi došao do brejka. Ipak, uspeo je Kecmanović da okrene sve u svoju korist.

Pa da, nisam mislio da će da bude 3:0 za mene. Štaviše, sam pomislio da će da bude 3:0 za njega. Ali, gubio sam i prethodne nedelje, isto sam imao takve momente i uvek sam se vratio, i uvek sam... Miran sam bio zato što igram dobro. Znam da igram dobro i da sam u dobrom nizu, i onda se nisam toliko nervirao jer sam uvek znao da: "Okej, mogu da se vratim". Šljaka je, nije trava pa da sad ono, izgubiš brejk i gotovo. A što se tiče vrućine, pakleno je bilo, tako da samo mi je drago da sam sišao s terena što pre.

O tome šta se dogodilo sa Troickim?

Na ovom turniru ulogu glavnog trenera srpskog tenisera ima Ognjen Jovanović, pošto je Viktor Troicki prešao u tim Novaka Đokovića. Na pitanje kako je došlo do razlaza sa selektorom Dejvis kup reprezentacije, Kecmanović je odgovorio:

-Pa mislim, pravo da ti kažem, i mene je zbunila, da ne kažem šokirala ta vest, pošto sam ja u nedelju osvojio čelendžer, u ponedeljak mi je saopšteno da prekida sa mnom saradnju, a u sredu smo trebali da putujemo ovde... U utorak popodne je bio na Šatrijeu s Novakom tako da... Sve je tu jasno, ne moram ja nešto puno da dodajem. Jako sam razočaran na sve to, ali Bože moj, imam Ogija, koji je glavni trener sada, s kojim imam dobre rezultate, ide dobro, dobra energija. On veruje u mene i to je meni bitno.