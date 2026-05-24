Odnela je popularna Dara pobedu i svojom pesmom "Bangaranga" opčinila Stari kontinent.

Posebno su se fanovima dopale njena energija, a ona je na krilima svoje popularnosti skupila više od milion pratilaca na društvenim mrežama Instagram i TikTok zajedno. Objavom na svom storiju ove subote oduševila je košarkaške fanove.

Naime, danas se i u Bugarskoj obeležava Dan Ćirila i Metodija, ali u vidu Dana slovenskog pisma, bugarske prosvetiteljske službe i kulture, pa je Dara imala šta da poruči.

-Srećan praznik. Danas proslavljamo bugarsko pismo, moj omiljeni praznik. Svim slovima koja drže naše priče, muziku, dušu i glas svetu, hvala vam - napisala je, a onda imala dodatak.

- Takođe želim Saši Vezenkovu svu sreću danas. Idi, donesi im titulu - napisala je Dara.

Olimpijakos i Real Madrid od 20 časova igraju u finalu Fajnal fora Evrolige u Atini.