Igrač iz Bosne i Hercegovine dugo će žaliti za propuštenom prilikom koju je imao.

Vodio je Džumhur 2:1 u setovima, imao 5:3 i svoj servis. Bio je na dva poena od pobede, međutim, nije uspeo da izdrži po vrelom danu u Parizu, pa je 21. nosilac uspeo da preokrene.

Prvi je imao fizičkih problema Španac. Krajem trećeg seta delovalo je da će predati meč, međutim, uz slabo kretanje, ali dobre udarce uspeo je da meč uvede u peti set. Tada je Džumhur počeo da oseća umor uzrokovan dugim mečom, ali i ogromnom vrućinom na Rolan Garosu. Nizali su se brejkovi, imao je popularni "Džumi" šansu i u petom setu da prelomi, nije uspeo.

Na kraju, Davidovič Fokina se plasirao u drugo kolo posle četiri sata i šest minuta igre, a igraće protiv Argentinca Tirantea.