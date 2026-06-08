Aleksander Zverev, osvojio je Rolan Garos, pobedom u finalu nad Italijanom Flavijom Kobolijem sa 3:2 u setovima i tako po prvi put u karijeri osvojio grend slem trofej.

Nemac je tako uspeo da nadmaši i dvojicu velikana, Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Naime, reč je o kategoriji osvajača barem jednog grend slema, Završnog mastersa i Olimpijskih igara.

Podsećanja radi, Federer nikada nije osvojio Olimpijske igre, a Nadal nije uspeo da trijumfuje na Završnom mastersu.

To je pošlo za rukom, Andreu Agasiju, Endiju Mareju i Novaku Đokoviću.

Tom društvu se sada priključio sada i Zverev, koji je dva puta osvajao Završni masters (2018, 2021). Zlato je osvojio na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine.