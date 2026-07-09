-Postoji ogromna razlika između načina na koji Janik Siner i Novak Đoković upravljaju svojim mečevima, a to ima veliki uticaj na njihove šanse da pobede u najvećim duelima - rekao je Muratoglu i potom objasnio na šta misli.

-Od početka turnira gledamo drugačijeg Novaka Đokovića. On se uvek prilagođava protivniku. Ako proceni da ne mora da igra na 100 odsto, neće to ni raditi. Ako ga uporedite sa Janikom Sinerom, videćete da on igra punim intenzitetom u svakom meču, od prvog do poslednjeg poena. Trudi se da protivniku prepusti što manje gemova i da pobedi što ubedljivije. Novak to nikada ne radi - dodao je Muratoglu.

Nastavio je u istom ritmu.

-Novak će se gotovo uvek dovesti u situaciju da mora da igra mnogo veoma važnih poena. Opet, ne znam da li to radi namerno ili ne, ali činjenica je da se to dešava. On podiže nivo igre tek kada više nema izbora i upravo zato je takav takmičar kakav jeste.

Siner igra mnogo drugačije.

-To je potpuno drugačije od Janika Sinera, koji uništava protivnika kad god može. Tako zapravo stiče naviku da konstantno igra maksimalnim intenzitetom. S druge strane, zbog toga nema mnogo prilika da igra te zaista kritične poene tokom meča. A kada dođu veliki mečevi, to može da napravi razliku.To se jasno videlo u Australiji protiv Novaka - na kraju meča Janik je osvojio 12 poena više od Novaka. Ali Novak je dobio meč zato što je bio najefikasniji upravo onda kada je bilo najvažnije - podsetio je Francuz na poslednji njihov obračun.