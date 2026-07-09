Mladi as se zahvalio ekipi iz Katalonije...

- Hvala, Barseloni!

Nikada nije lako reći zbogom, ali danas želim da zahvalim svim ljudima koji su bili deo ovog neverovatnog puta.

Bile su to tri nezaboravne godine, pune učenja, razvoja i trenutaka koje ću zauvek nositi sa sobom.

Odlazim sa srcem punim nezaboravnih uspomena. Ovo je bio prvi veliki korak u mojoj karijeri, moj prvi veliki klub i prvi koji je verovao u mene i pružio mi priliku da napredujem. Zbog toga ću mu uvek biti zahvalan.

Hvala svim mojim trenerima, saigračima i svim ljudima u klubu. Pomogli ste mi da postanem ne samo bolji igrač, već i bolja osoba. Ovde sam naučio vrednost napornog rada, discipline, posvećenosti i svakodnevnog truda – lekcije koje ću zauvek nositi sa sobom.

Barsa će uvek biti moj klub i uvek ću je podržavati, gde god bio. Ovaj klub će zauvek imati posebno mesto u mom srcu. Nadam se da će nam se putevi ponovo ukrstiti jednog dana.

Hvala za sve! - napisao je Nikola Kusturica u poruci na Instagramu.

Inače, očekuje se da Nikola Kusturica potpiše za jednu od prestižnih ekipa na koledžu. Poslednje vesti su da u trci za njegov dolazak vodi UCLA iz Los Anđelesa, dok se pored toga u opticaju pominjao i Kentaki.