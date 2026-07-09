Prvo se saznalo da crno-beli žele Tajsona Etijena iz NBA lige i Alesandra Pajolu koji je završio svoju misiju u Virtusu, a najnovije potencijalno pojačanje mogao bi da bude američki bek Džajlena Novel, prenosi "Mozzartsport".

Đoan Penjaroja će napraviti kompletno novi tim i dosta posla je pred sportskim sektorom kluba iz Humske. Odlasci se ređaju kao na traci, a očekuje se da uskoro budu ozvaničeni i dolazni transferi.

Otišao je Isak Bonga, Dvejn Vašington, Nik Kalates, Dilan Osetkovski, Sterling Braun, a njihovim putem mogli bi i Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski. Što se tiče najavljenih pojačanja to su Derek Vilis, Kajl Olman, Kaverijus Hejs i Nikola Tanasković.

Novel ima dugogodišnje NBA iskustvo, a na najveću scenu je stigao kao 43. pik na Draftu. Karijeru je počeo u Minesota Timbervulvsima gde je proveo četiri sezone i tamo je igrao najbolju košarku na najvećoj košarkaškoj sceni.

Potom je lutao u Memfisu i Detroitu, a poslednji NBA angažman imao u takmičarskoj 2024/2025 kada je nastupao za Nju Orleans Pelikanse. Potom je igrao za razvojni tim Vašingtona, gde je beležio prosek od 24,7 poena, 4,2 skoka i 5,4 asistencija.

Usledio je angažman u Kini gde je nosio dres Šangsi Brejva i imao učinak od 13,7 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistenciju. Potom je potražio svoje mesto pod suncem u Portoriku, gde je bio jedan od najboljih igrača lige sa 22,4 poena i 3,5 asistencija. On je i prošlog leta bio na meti crno-belih, ali nije došlo do dogovora.