Partizan će ovog leta pretrpeti velike promene u igračkom kadru. Klub su već napustili Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, a mogao bi da ode i Bruno Fernando.

Prvi u trci za njegov potpis nalazi se Makabi iz Tel Aviva, što je potvrdio izraelski portal "One", uz reči da mu tim koji sa klupe predvodi Oded Kataš nudi oko 2 miliona evra po sezoni.

Centar iz Angole je u redove crno-belih stigao u oktobru prošle godine iz madridskog Reala, a teško je očekivati da srpski klub može da izjednači ponudu Ponosa Izraela, pa bi Fernando lako mogao da završi u Tel Avivu.

Fernando je u sezoni za nama prosečno beležio 8,4 poena, 4,4 skoka i 1,6 ukradenih lopti. Odigrao je 32 utakmice u Evroligi.