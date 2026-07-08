Održan je žreb za novu sezonu u FIBA Ligi šampiona.

Srbiju će predstavljati šampion države Spartak iz Subotice.

Ekipa Vladimira Jovanovića se nalazi u grupi F zajedno sa Hapoel Holonom, francuskim Šoleom, a treći protivnik će biti poznat posle kvalifikacija.

Sastav grupa izgleda ovako:

A grupa: Ritas, Nanter, Sabah, Trabzon.

B grupa: Galatasaraj, Strazbur, Legija, Cibona.

C grupa: AEK, Falko, Antverpen, kvalifikant 1.

D grupa: Mursija, Peristeri, Vareze, Bamberg.

E grupa: Unikaha, Ređo Emilija, Juventus, Pardubice.

F grupa: Hapoel Holon, Šole, Spartak, kvalifikant 2.

G grupa: Slavija Prag, Alba, Igokea, Bilbao.

H grupa: Bon, Huventud, Bnei Herclija, Porto.