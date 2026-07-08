Održan je žreb za novu sezonu u FIBA Ligi šampiona.
Srbiju će predstavljati šampion države Spartak iz Subotice.
Ekipa Vladimira Jovanovića se nalazi u grupi F zajedno sa Hapoel Holonom, francuskim Šoleom, a treći protivnik će biti poznat posle kvalifikacija.
Sastav grupa izgleda ovako:
A grupa: Ritas, Nanter, Sabah, Trabzon.
B grupa: Galatasaraj, Strazbur, Legija, Cibona.
C grupa: AEK, Falko, Antverpen, kvalifikant 1.
D grupa: Mursija, Peristeri, Vareze, Bamberg.
E grupa: Unikaha, Ređo Emilija, Juventus, Pardubice.
F grupa: Hapoel Holon, Šole, Spartak, kvalifikant 2.
G grupa: Slavija Prag, Alba, Igokea, Bilbao.
H grupa: Bon, Huventud, Bnei Herclija, Porto.
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