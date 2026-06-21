Košarka
Nastavak saradnje: Danilo Nikolić produžio ugovor sa Spartakom
Crnogorski košarkaš nastavio saradnju sa Spartakom
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Kapiten košarkaškog kluba Spartak Danilo Nikolić produžio je ugovor sa klubom iz Subotice, saopšteno je danas.
Klub iz Subotice nije saopštio detalje ugovora.
Nikolić (33) igra na poziciji krilnog centra, a član je Spartaka od 2024. godine. Crnogorski košarkaš je ranije igrao za Limož, Mursiju, Saratov, Dižon, Budućnost, Bilbao, Megu, Lovćen i Gorštak.
Nikolić je prošle sezone u ABA ligi za klub iz Subotice prosečno beležio 11,8 poena, 5,3 skoka i 1,7 asistencija po meču, a sa Spartakom je osvojio titulu šampiona Srbije.
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