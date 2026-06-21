Kapiten košarkaškog kluba Spartak Danilo Nikolić produžio je ugovor sa klubom iz Subotice, saopšteno je danas.

Klub iz Subotice nije saopštio detalje ugovora.

Nikolić (33) igra na poziciji krilnog centra, a član je Spartaka od 2024. godine. Crnogorski košarkaš je ranije igrao za Limož, Mursiju, Saratov, Dižon, Budućnost, Bilbao, Megu, Lovćen i Gorštak.

Nikolić je prošle sezone u ABA ligi za klub iz Subotice prosečno beležio 11,8 poena, 5,3 skoka i 1,7 asistencija po meču, a sa Spartakom je osvojio titulu šampiona Srbije.