Posle 60 godina Srbija je dobila šampiona KLS-a u košarci van Beograda i pehar najboljih sada ponosno čuvaju "plavo-beli" momci iz Košarkaškog kluba "Spartak" iz Subotice.



Pod sloganom "Subotička zvona zvone, da pozdrave šampione" u centru grada, na bini, zasjao je pobednički pehar.



-Mogu reći da je osećaj neverovatan. Želim svima da zahvalim na prelepom dočeku danas. Takođe, zahvalio bih svima na podršci koju smo imali od publike tokom cele sezone. Nadam se da smo se ovim peharom odužili makar malo za to što ste učinili za nas", rekao je okupljenima kapiten KK "Spartak", Danilo Nikolić.



Pred govor legendarnog Vladimira Jovanovića, trenera KK "Spartak", iz publike se čula nečija sugestija da obeća osvajanje trofeja i naredne godine, na šta je on kratko odgovorio sa: "Može!".



-Želim da zahvalim ovim divnim momcima što su stvarno ove godine dali sve od sebe. Imao sam sreću što sam izabrao prave ljude, a možda me je Bog pogledao pa su oni izabrali mene. Šampion zemlje košarke je 'Spartak' - poručio je Jovanović.



Takođe, Jovanović je zahvalio publici i celokupnom timu "Spartaka", kao i predsedniku tog košarkaškog kluba Slobodanu Jaramazoviću.



-Taj čovek je bio inicijalna klica. Ubedio je čak i mene, koji sam po prirodi stvari ekstremni pesimista, da su čuda moguća - rekao je trener osvajača prvenstva Srbije u košarci.



Mnogobrojnim prisutnima obratio se i generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije, Predrag Kanački.



-Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim kao šampione Srbije i nadam se da to neće biti samo ovaj slučaj, nego da ćete i u perspektivi donositi vašem gradu još sportskih uspeha i mnogo trofeja - poručio je Kanački.



Tokom proslave, binom su prodefilovale i mlade nade subotičke košarke, različitih uzrasnih kategorija, budući da u Subotici više od 600 devojčica i dečaka ima priliku da besplatno trenira ovaj spot.



Zatim su svoj pobednički trofej podigli i subotički odbojkaši, koji su ove godine takođe zlatnim slovima ispisali stranice sportske istorije, postavši šampioni Kupa Srbije u odbojci.