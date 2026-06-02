Francuski velikani ASVEL i Monako, prema informacijama koje stižu iz Francuske, planiraju značajno povećanje budžeta, a cifre koje se pominju mogle bi da promene odnos snaga u Evroligi.

Posle sezone pune izazova i neizvesnosti, oba kluba ulaze u period velikih promena. Cilj je jasan – napraviti iskorak ka samom vrhu evropske košarke i uključiti se u borbu za najviše domete.

Predsednik francuske LNB lige, Filip Oser, govorio je o budućnosti ASVEL-a tokom gostovanja u emisiji „NoA Basket“, istakavši da klub iz Vilorbana ulazi u novu fazu razvoja.

- Ovu sezonu mogli bismo da nazovemo prelaznom. Međutim, klub ide ka veoma velikom budžetu. Pominje se cifra od oko 40 miliona evra. To je veoma dobra vest za naše prvenstvo, jer bi mogla da dovede vrhunske igrače u Francusku – rekao je Oser.

ASVEL, koji je godinama jedan od najvažnijih projekata u francuskoj košarci i čiji je zaštitni znak legendarni Toni Parker, mogao bi tako da postane još ozbiljniji faktor na evroligaškoj sceni.

Ništa manje ambiciozni planovi ne postoje ni u Monaku. Iako je klub poslednjih meseci prolazio kroz period neizvesnosti, čelnici francuske lige veruju da će „Roka tim“ uspeti da stabilizuje situaciju i nastavi da raste.

Oser je otkrio da postoji ozbiljan projekat preuzimanja kluba, kao i da se razmatra budžet između 30 i 40 miliona evra.

- Postoji stvaran i ambiciozan projekat. Posmatramo projekat vredan između 30 i 40 miliona evra. Možemo samo da budemo zadovoljni ukoliko Monako uspe da se ponovo pokrene – poručio je prvi čovek LNB lige.