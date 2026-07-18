U subotu se pojavila informacija da bi Toko Šengelija mogao da promeni klub i da bi mogao da dobije raskid ugovora sa Barselonom.

To međutim uopšte nije tačno. Po saznanjima Mocartsporta Šengelija može da ode iz Barse ukoliko klub koji želi da ga dovede plati 900 hiljada evra.

To je saopšteno i Partzianu i svima ostalima koji su zainteresovani za ovog igrača. On inače ima ugovor sa Kataloncima do leta 2028. godine. Nije baš delovalo da će napustiti klub koji doživljava ozbiljnu rekonstrukciju ovog leta.

Ipak kako stoje stvari Barsa bi se lako odrekla u slučaju da ima neko voljan da plati obeštećenje. Toko ima 34 godine, i kada je zdrav i kad je u dobroj formi važi za jednog od najboljih igrača na svojoj poziciji.