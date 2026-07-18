Nikola Ivanović je novi košarkaš Galatasaraja. Bivši igrač Budućnosti i Crvene zvezde je sa turskim klubom potpisao ugovor i prvi put u karijeri će nastupati u Turskoj.

Osim Podgoričana i Beograđana, Ivanović je još igrao u AEK-u, Orlandu i Runi, dok je poslednjih godina nastupao u Breši iz Italije.

Prethodne dve sezone u Breši su bile jako dobre, dok je poslednju završio sa 12.5 poena u proseku, ali i 4.4 asistencije uz neverovatnih 41.4 odsto šuta za tri poena, što ga je činilo i jednom od najefikasnijih plejmejkera u čitavom prvenstvu.

Ima i iskustvo igranja u Evroligi sa ekipama Budućnosti i Zvezde.