Fudbaleri Argentine i Španije igraće sutra od 21 sat u Njujorku u finalu Svetskog prvenstva 2026.

- Igramo za naš narod, za našu zemlju, za naše porodice i za one koji čekaju da gledaju reprezentaciju. Ponovo smo postigli nešto veoma dragoceno - da ljudi sede ispred televizora, navijači Boke, Rivera, Njuelsa, Sentrala i zajedno slave. Mi to vidimo, osećamo i prepoznajemo. Jedinstvo je od suštinskog značaja i ta veza postoji. Narod je uz tim. Mi to primećujemo, vidimo i za nas je to veoma dirljivo - rekao je Skaloni.

On je naveo da je Španija napredovala kako je turnir odmicao i da je najbolju utakmicu odigrala protiv Francuske.

- Analizirali smo Španiju kao mogućeg rivala još od decembra, na kraju nismo igrali Finalisimu protiv njih. Proučili sve moguće scenarije, znamo kako igraju. Pokušaćemo da nametnemo naš stil i napadnemo ih u segmentima u kojima mogu da imaju problema. Sve zasnivaju na posedu lopte, u tom smislu smo prilično slični. Njihova igra se vrti oko lopte. Postoje određene nijanse, ali igramo na sličan način. Nadam se da ćemo gledati odličan fudbal - izjavio je selektor Argentine.

Skaloni je istakao da veoma ceni selektora Španije Luisa de la Fuentea i dodao da je Lamin Jamal bogatstvo svetskog fudbala.

Selektor Argentine je poručio da ne misli da njegov tim ima veliku prednost zbog toga što je igrao i pobedio u prošlom finalu Mundijala.

- I oni imaju igrače koji su nastupali na velikim scenama i zvezde su u svojim klubovima. Što se tiče pritiska - kada lopta krene, mislim da igrači zaboravljaju na njega, bar moji igrači to čine. Verujem da oba tima pokušavaju da pruže svoj maksimum kada izađu na teren. Ovo jeste finale Svetskog prvenstva, ali na kraju je to i dalje fudbalska utakmica. Moramo da pružimo najbolju verziju sebe kako bismo pobedili. Ako stalno razmišljate da je finale Mundijala, lako možete da izgubite fokus - izjavio je Skaloni.

On je naveo da ne zna da li je ovo poslednje Svetsko prvenstvo za Lionela Mesija.

- To morate da njega da pitate. Nikada ne prestaje da nas iznenađuje. Mesi je čista istorija, legenda svetskog fudbala. Ponosan sam što imam priliku da radim sa njim. Doći do finala Svetskog prvenstva sa 39 godina je neverovatan uspeh. Ova generacija nam je donela nezaboravne godine. Bez obzira na ishod finala, ono što su uradili zauvek će ostati zapisano u istoriji. Večno smo im zahvalni - rekao je Skaloni.