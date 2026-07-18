Duško Todorović se uveliko priprema za nastup na UFC Fight Night eventu koji će se prvog avgusta održati u Beogradskoj areni.

Popularni "Tander" boriće se protiv Roberta Valentina iz Švajcarske, a upravo o svom protivniku, uoči meča, govorio je i u podkastu "Kompas".

Todorović je istakao da nema mesta za nepoštovanje protivnika.

- Uvek imam poštovanje prema protivniku, on nije moj neprijatelj. On isto ima cilj i san, kao i ti sa druge strane, da uspe, da bude bolji, isto je prošao naporan put. Tako da, premam om mišljenju, nema mesta za nepoštovanje. To me je trener učio i usmeravao, nikada nisam omalovažavao protivnika, i to je vrlo bitno da se prenosi na mlade pre svega. Poenta borbe je da sve što imaš da kažeš, kažeš u borilištu - poručio je Todorović.