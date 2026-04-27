Ono što se pričalo sada je dobilo zvaničnu potvrdu. Beograd će biti domaćin UFC spektakla.

Najjača svetska MMA promocija, održaće UFC Fight Night 1. avgusta (subota) u Beogradskoj areni, a to će ujedno biti i prvi put da se ovakav događaj održava u srpskoj prestonici.

Odmah se pokrenulo i pitanje koga bismo od boraca mogli da gledamo u Areni.

Srbija u UFC-u ima tri borca. To su Aleksandar Rakić, Uroš Medić i Duško Todorović i za očekivati je da oni budu deo ovog događaja. Medić je nakon svog poslednjeg trijumfa zatražio od Donalda Trampa, da mu omogući da putuje izvan Amerike, kako bi nastupio baš u Beogradu, što mu je predsednik SAD-a na kraju i omogućio, a kao potencijalnog protivnika, zatražio je Leona Edvardsa.

Rakić je svoj poslednji meč odradio u Abu Dabiju na UFC 321, kada je poražen od Azamata Murzakanova, pa bi u Beogradu mogao da se vrati na pobednički kolosek. Uz to, treba istaći i da je Duško Todorović zbog povrede morao da otkaže svoj nedavno planiran meč, te bi i za njega ovo mogla biti prilika da se bori pred domaćom publikom.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da bi na ovom spektaklu mogao da se nađe i Miloš Janičić.

Nema sumnje da će mnogo jakih imena doći u glavni grad Srbije, a ostaje i da se vidi ko će se takmičiti kada je reč o borcima iz regiona.

Sve u svemu, čeka nas vrlo uzbuljivo leto, a ostaje da sačekamo zvanične potvrde kako bi videli ko će sve učestvovati na UFC spektaklu u Areni.