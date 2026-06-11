Golman Partizana Marko Milošević produžio je ugovor sa beogradskim klubom na još jednu sezonu, saopštili su zvanično crno-beli.

Milošević je tokom prethodne sezone bio jedan od najstandardnijih fudbalera Partizana, pošto je nastupio na ukupno 39 utakmica u svim takmičenjima.

Iskusni čuvar mreže zabeležio je 34 nastupa u Superligi Srbije, dok je pet puta branio gol crno-belih u evropskim takmičenjima.

Na 13 mečeva uspeo je da sačuva svoju mrežu.

Produžetak saradnje predstavlja potvrdu poverenja koje klub ima u Miloševića, ali i zajedničke namere da i u narednoj sezoni bude važan oslonac ekipe.

Milošević će tako i u predstojećoj takmičarskoj godini nastaviti da brani gol Partizana.