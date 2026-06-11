Nakon dva poraza u "Koka Kola" areni, crno-beli su pred svojim navijačima slavili rezultatom 84:70 i tako smanjili na 2:1 u seriji, a sutra će imati priliku da izbore majstoricu.

Bilo je dosta burno nakon prve utakmice u Dubaiju, jer je Partizan imao primedbe na suđenje. Tu utakmicu su sudili Damir Javor, Milan Nedović i Franko Gracin, dok su na drugoj pravdu delili Tomislav Hordov, Miloš Koljenšić i Josip Radojković.

Upravo će trojica arbitara iz drugog meča biti akteri i u četvrtom susretu Partizana i Dubaija.

Sva trojica pomenutih dele pravdu i u Evroligi, a sada će po drugi put suditi u finalnoj seriji ABA lige.