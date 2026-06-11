Rafael Nadal je gostovao u podkastu "Dok tok", gde je govorio o najzanimljivijim detaljima iz bogate karijere.

Legendarni španski teniser je bio akter mnogih epskih mečeva, a jedan od takvih je svakako finale Australijan opena 2012. godine, kada je izgubio od Novaka Đokovića sa 3:2 u setovima posle skoro šest sati iscrpljujuće borbe.

- Nedavno sam ponovo video onaj pasing Novaka Đokovića iz finala Australijan opena i pomislio, još me boli i da ga vidm - iskren je bio Nadal.

- Taj udarac je praktično rešio meč. Ova etapa mog života je gotova. Imam fenomenalna sećanja, ali ja više ne razmišljam kao teniser. Kada vidim slike ili snimke u muzeju u mojoj akademiji, postanem emotivan, ali to poglavlje je gotovo.

Iako nije otišao u penziju kao najbolji teniser ikada, kaže da mu nije žao:

- To je sada prošlost, ali pozitivna prošlost. Imao sam mnogo bolju karijeru nego sam ikada mogao da sanjam. Najgori su bili periodi povreda.

Govorio je o rivalstvu sa Đokovićem i Federerom.

- Kada vidim Rodžera ili Novaka, obradujem se. Sa Federerom redovno razgovaram telefonom. Dok igraš, uvek postoji određena rezervisanost prema suparnicima, ali sada je sve mnogo prirodnije. Gledam mečeve i detalje sa turnira. Retko ceo meč, osim ako me baš mnogo interesuje. Ako igraju Karlos Alkaras ili Janik Siner, njih volim da vidim. Takođe pratim razvoj Rafe Hodara koji je veoma mnogo napredovao u ovoj godini.

Ovako je ocenio sebe:

- Više sam bio takmičar nego pobednik. Naravno da sam bio i pobednik, jer da nisam to bio, ne bih sve ovo postigao. Ali ono što sam zaista znao bilo je kako da se takmičim. Uvek sam nalazio način da se adaptiram, da budem kompetitivan, čak i kada sam imao fizičke probleme. Bolelo me da gubim, ali sam to prihvatao kada sam se dobro borio. Najviše me je bolelo kada to nisam mogao - istakao je Nadal.